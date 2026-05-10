auto dragone pigliatutto in europa

I produttori cinesi di automobili stanno ampliando la loro presenza in Europa, con alcuni pronti a stabilire impianti di produzione in stabilimenti precedentemente gestiti da aziende occidentali, in particolare in Spagna. Questa strategia rappresenta un passo importante nel mercato automobilistico del continente, con investimenti che coinvolgono diversi marchi cinesi. La mossa si inserisce in un trend di crescita e di espansione internazionale di queste aziende.

Costruttori cinesi di auto all'assalto dell'Europa e prossimi a produrre in stabilimenti ceduti dai big occidentali, puntando soprattutto sulla Spagna. È il caso di Geely con Ford, dalle parti di Valencia, e di Saic che ha rilevato e rilanciato il marchio britannico Mg, in Galizia. Byd, con l'italiano Alfredo Altavilla al volante delle operazioni in Europa, e in attesa di avviare tra pochi mesi le linee di montaggio in Ungheria, per poi bissare nel 2027 in Turchia, avrebbe invece messo gli occhi sull'ex sito modello di Volkswagen, a Dresda, in Germania, inattivo dal 2025, più conosciuto come fabbrica di vetro per l'architettura avveniristica esterna e interna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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