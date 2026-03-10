Brescia | Pigliatutto

Domenica 15 marzo, Piazza Vittoria a Brescia ospiterà una nuova edizione del Pigliatutto, evento promosso dal Consorzio Brescia Centro. L’appuntamento attira nel centro della città migliaia di visitatori che partecipano alle attività previste durante la giornata. L’evento si svolgerà nel cuore della città, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori presenti.

Domenica 15 marzo Piazza Vittoria torna a ospitare una nuova edizione del Pigliatutto, l’appuntamento promosso dal Consorzio Brescia Centro che richiama nel cuore della città migliaia di visitatori. Dalle 10 alle 19, la piazza si trasformerà in un grande spazio di shopping all’aperto, dove i negozi del centro porteranno direttamente tra le persone le loro proposte, con offerte e occasioni pensate appositamente per la giornata. Il Pigliatutto non è un mercato tradizionale, ma un momento in cui le attività del centro storico – dalle boutique ai negozi storici, fino alle realtà commerciali che animano ogni giorno le vie della città – escono dalle proprie vetrine per incontrare i cittadini e le cittadine in modo diretto e informale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

