Cavo Dragone respinge lo spettro di una guerra in Europa in che modo l' Italia può essere coinvolta

L’ammiraglio ha dichiarato che non c’è motivo di temere una guerra in Europa, sottolineando che né l’Occidente né la NATO si sentono minacciati. Ha aggiunto che le forze alleate sono pronte a gestire eventuali crisi, e che l’Italia, come membro della NATO, potrebbe essere coinvolta in caso di escalation. La sua posizione mira a rassicurare sull’attuale stabilità della regione.

L'attacco iraniano alla base italiana di Camp Singara a Erbil, in Iraq, ha alimentato i timori di un possibile coinvolgimento del nostro Paese nel conflitto che vede contrapposti l'Iran e la coppia Usa-Israele. Sul tema è intervenuto il chairman del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per anni attivo nei teatri operativi del Medio Oriente. Lo spettro di un conflitto che si allarghi all'Europa sarebbe da escludere, ma in ogni caso "non esiste una minaccia che l'Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare".

Cavo Dragone: ‘la UE non può avere un esercito’''Le nazioni europee sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate'', ha detto presidente del Comitato militare Nato.

