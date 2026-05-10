Auto distrugge la cappella della Madonna del Rosario nel Milanese | lo schianto dopo un colpo di sonno
Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le due, un'auto ha sbandato e distrutto la cappella dedicata alla Madonna del Rosario in una zona nel Milanese. L'incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino e ha causato danni alla struttura religiosa. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.
L'incidente si è verificato questa notte, a cavallo tra sabato 9 e domenica 10 maggio, intorno alle 2.30, in IV novembre a Cuggiono, nel Milanese. Un colpo di sonno poi lo schianto contro la cappella della Madonna del Rosario.🔗 Leggi su Fanpage.it
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