Il 10 maggio 2026 sarà organizzato un viaggio in treno d'epoca che attraverserà le località di Sacile, Gorizia e Gradisca d'Isonzo in Friuli. L'itinerario prevede un percorso che unisce la mobilità sostenibile a visite guidate alle fortificazioni di progettazione di Da Vinci e Halley. L'evento coinvolge il trasporto storico e le attrazioni culturali della zona, offrendo un'esperienza tra storia e natura.

? Cosa sapere Il 10 maggio 2026 un treno d'epoca percorrerà Sacile, Gorizia e Gradisca d'Isonzo.. L'itinerario integra mobilità sostenibile e visite guidate alle fortificazioni di Da Vinci e Halley.. Il 10 maggio 2026, un convoglio ferroviario d’epoca con trazione elettrica attraverserà il cuore del Friuli Venezia Giulia per far rivivere la storia delle fortificazioni tra Sacile, Gorizia e Gradisca d’Isonzo. Lontano dalla frenesia dei viaggi moderni, l’iniziativa del Treno storico delle Fortezze 2026 propone un itinerario dove il tempo sembra rallentare, permettendo di scoprire le architetture difensive attraverso una lente narrativa unica....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treno d’epoca 2026: un viaggio tra stelle e bastioni in Friuli

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