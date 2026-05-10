Un incidente si è verificato nel centro di una cittadina italiana, dove un SUV ha perso il controllo e si è schiantato contro un'abitazione. L'auto ha proseguito la corsa finendo in bilico sul bordo di un burrone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti o danni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incidente.

Attimi di paura nel centro di una cittadina italiana, dove un suv ha improvvisamente perso il controllo finendo contro un’abitazione dopo una corsa ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo e soltanto per una coincidenza il veicolo non è precipitato nel vuoto, evitando conseguenze che avrebbero potuto trasformarsi in tragedia. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata impressionante: l’auto, gravemente danneggiata, era rimasta sospesa a pochi metri da un precipizio dopo aver abbattuto parte di un muro di recinzione. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto contro la casa, poi in bilico sul burrone: incidente spaventoso in Italia, terrore

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