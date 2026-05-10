Ausl | La trasmissione uomo–uomo è rara Cosa sappiamo dell' hantavirus
L’attenzione sulle malattie zoonotiche è aumentata dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto, il 2 maggio, una segnalazione di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico. Un comunicato ufficiale ha specificato che la trasmissione tra esseri umani è considerata rara. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie e i viaggiatori coinvolti.
Torna alta l’attenzione sulle malattie zoonotiche dopo la segnalazione, giunta all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo scorso 2 maggio, di un focolaio di Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Atlantico. Il bilancio attuale parla di sette persone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Hantavirus: trasmissione da uomo a uomo, cosa dice l’espertoRoma, 5 maggio 2026 – “L'ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo esiste, ma è rara e documentata soprattutto per specifici ceppi, come l'Andes...
Hantavirus: trasmissione uomo a uomo, cosa dice l’espertoRoma, 5 maggio 2026 – “L'ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo esiste, ma è rara e documentata soprattutto per specifici ceppi, come l'Andes...