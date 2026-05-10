Ausl | La trasmissione uomo–uomo è rara Cosa sappiamo dell' hantavirus

L’attenzione sulle malattie zoonotiche è aumentata dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto, il 2 maggio, una segnalazione di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico. Un comunicato ufficiale ha specificato che la trasmissione tra esseri umani è considerata rara. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie e i viaggiatori coinvolti.

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