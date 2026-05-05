Il 5 maggio 2026 un esperto ha confermato che la trasmissione dell'hantavirus tra esseri umani è possibile, anche se molto rara. La trasmissione si verifica principalmente con alcuni ceppi, come quello Andes, e necessita di contatti stretti e prolungati tra le persone coinvolte. La notizia riguarda principalmente situazioni di contatto intenso, mentre la diffusione tra individui rimane limitata.

Roma, 5 maggio 2026 – “L'ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo esiste, ma è rara e documentata soprattutto per specifici ceppi, come l'Andes virus, e comunque richiede contatti molto stretti e prolungati”. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva della Statale di Milano, commentando le ultime notizie sul caso della nave da crociera MV Hondius alle prese con un focolaio di hantavirus che ha già provocato tre decessi, con l'Oms che ipotizza la trasmissione da uomo a uomo “Plausibile che si siano infettati prima dell'imbarco”. “È una notizia che va letta con molta cautela....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus: trasmissione uomo a uomo, cosa dice l’esperto

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L'Organizzazione mondiale della sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde #ANSA - facebook.com facebook

Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com