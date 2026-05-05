Un esperto ha confermato che la trasmissione dell'hantavirus tra persone avviene in modo raro e solo in casi specifici, come con alcuni ceppi come l'Andes virus. La trasmissione tra individui, secondo quanto riferito, richiede contatti molto stretti e prolungati. La notizia viene riportata in un momento in cui si discute della diffusione del virus e delle modalità di contagio.

Roma, 5 maggio 2026 – “L'ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo esiste, ma è rara e documentata soprattutto per specifici ceppi, come l'Andes virus, e comunque richiede contatti molto stretti e prolungati”. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva della Statale di Milano, commentando le ultime notizie sul caso della nave da crociera MV Hondius alle prese con un focolaio di hantavirus che ha già provocato tre decessi, con l'Oms che ipotizza la trasmissione da uomo a uomo “Plausibile che si siano infettati prima dell'imbarco”. “È una notizia che va letta con molta cautela....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus: trasmissione da uomo a uomo, cosa dice l’esperto

Notizie correlate

Hantavirus: trasmissione uomo a uomo, cosa dice l’espertoRoma, 5 maggio 2026 – “L'ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo esiste, ma è rara e documentata soprattutto per specifici ceppi, come l'Andes...

Leggi anche: Morti e contagiati da hantavirus su nave da crociera, Oms: “Possibile trasmissione da uomo a uomo”. La Spagna cauta sull’attracco

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Cosa sono gli hantavirus trasmessi dai roditori: come si contraggono e i sintomi; Hantavirus, tre morti per un cluster su nave da crociera. Sintomi, trasmissione e gestione clinica; Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordo.

Hantavirus sulla nave crociera, l'allarme dell'OMS: «Sospettiamo il contagio da uomo a uomo». L'incubo dei passeggeri bloccati a bordoSospetto di trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde. Lo afferma l'Organizzazione mondiale ... leggo.it

Hantavirus: trasmissione uomo a uomo, cosa dice l’esperto. Scenario molto diverso dal CovidPregliasco avverte: mantenere alta l'attenzione, rafforzare il tracciamento dei contatti e applicare misure precauzionali nei contesti chiusi ... quotidiano.net

Sospetto di trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde. Lo afferma l'Oms: "Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti", ha dichiarato Maria - facebook.com facebook

Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com