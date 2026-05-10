Auguri alle mamme che lavorano | il doppio impegno è il motore della nostra comunità
In occasione della Festa della Mamma, la commissione Pari opportunità del Comune di Brindisi ha inviato un messaggio rivolto alle donne che ogni giorno conciliano ruoli diversi. Il testo evidenzia il doppio impegno delle mamme che lavorano e sottolinea il loro ruolo nella comunità. La ricorrenza viene celebrata con un pensiero dedicato alle donne che affrontano quotidianamente sfide multiple.
Nella ricorrenza della Festa della mamma, riceviamo e pubblichiamo questo messaggio dalla commissione Pari opportunità, del Comune di BrindisiIn occasione della Festa della Mamma, le Pari Opportunità del Comune di Brindisi rivolgono un pensiero speciale a tutte le donne che ogni giorno conciliano.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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