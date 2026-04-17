Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile | la data coincide con lo Shabbat Ma il giorno della Liberazione è casa nostra

La Comunità Ebraica di Milano ha deciso di non partecipare alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile 2026, poiché questa data coincide con lo Shabbat. La scelta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea che il giorno della Liberazione rappresenta un momento importante per loro, che preferiscono vivere in modo diverso rispetto alle cerimonie pubbliche. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le istituzioni locali.

La Comunità Ebraica di Milano non parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del 25 aprile 2026. La decisione, assunta in coerenza con la posizione della Giunta Ucei (Unione comunità ebraiche italiane), deriva dalla coincidenza della ricorrenza con lo Shabbat: per questa ragione non è prevista una partecipazione istituzionale formale, nè la presenza di simboli ufficiali comunitari, mentre sono incoraggiate iniziative della Comunità in date alternative, nonché dei singoli. Il comunicato. Lo comunica in una nota il Consiglio della Comunità ebraica di Milano. Questa scelta, precisa la nota, "non deve oscurare una riflessione ben piu' profonda e amara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. “Ma il giorno della Liberazione è casa nostra” Notizie correlate Leggi anche: Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: "Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza" Giorno della Memoria, a Napoli la Comunità ebraica assente alle iniziative del ComuneOggi, la Comunità ebraica di Napoli non ha partecipato alle iniziative intraprese dal Comune per il Giorno della Memoria 2026. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Comunità ebraica Milano assente al 25 aprile, 'shabbat ma anche poca serenità'. Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. Ma il giorno della Liberazione è casa nostraLa Comunità organizzerà domenica una propria celebrazione domenica 26 aprile al Milano War Cemetery. Il comunicato: Gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla ... ilgiorno.it Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezzaLa Comunità precisa: A oltre ottant’anni dalla Liberazione, assistiamo a un paradosso inaccettabile: gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla vita pubblica e ... milanotoday.it