Rubato il motore elettrico nella scuola | Gesto vile che colpisce l' intera comunità

Nella mattinata di oggi, un motore elettrico è stato rubato all’interno di una scuola di Villa di Briano. L’amministrazione comunale ha confermato l’accaduto e condannato il furto, definendolo un gesto vile che danneggia non solo l’edificio pubblico, ma anche gli studenti e la comunità locale. Il sindaco ha espresso rammarico e si è detto preoccupato per l’episodio, che rischia di compromettere le attività scolastiche.

Ladri in azione in una scuola di Villa di Briano dove è stato rubato il motore elettrico. A darne notizia è stato il sindaco Luigi Della Corte che evidenzia la viltà del gesto che “colpisce non solo una struttura pubblica, ma l’intera comunità, in particolare i nostri ragazzi e il loro diritto a.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate «Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità»: donati pc ricondizionati a De Gasperi e Don MinzoniAngelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l’operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di... «Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità»: donati pc ricondizionati alla De Gasperi e Don MinzoniAngelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l’operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di...