Kebab | accoltellato in strada 10 giorni di prognosi

Un uomo impegnato nella vendita di kebab è stato ferito con un coltello in strada a Monselice tra il 21 e il 22 febbraio. La lite tra i due coinvolti è scoppiata in via Carboni, provocando un colpo che ha richiesto un intervento medico. L’uomo ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. La polizia sta indagando per chiarire i motivi dell’aggressione e identificare il responsabile. La vittima si trova sotto shock dopo l’episodio.

Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, a Monselice, un commerciante di kebab è stato accoltellato in via Carboni. La vittima, ferita a una gamba, è stata trasportata all’ospedale di Schiavonia con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri stanno indagando per capire se si sia trattato di un regolamento di conti o di un episodio occasionale. L’aggressione in via Carboni: cosa è successo. Poco dopo mezzanotte, la tranquillità di via Carboni è stata spezzata da urla e rumori di colluttazione. Un commerciante di kebab, titolare di un negozio nella zona, è stato aggredito da alcuni malviventi che lo hanno colpito a una gamba con fendenti di coltello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Commerciante di kebab accoltellato nel cuore della notteUn commerciante di kebab è stato ferito con un coltello durante una rissa notturna a Monselice, in via Carboni.

Leggi anche: Notte di sangue per le strade, 42enne accoltellato all’addome: in prognosi riservata

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Commerciante di kebab accoltellato nel cuore della notte; Cliente di un kebab accoltellato a Monselice; Accoltellato a una gamba davanti al kebab: caccia agli aggressori; Aggredisce l'ex a schiaffi e pugni con un coltello in mano, arrestato 22enne marocchino.

Accoltellato a una gamba davanti al kebab: caccia agli aggressoriMONSELICE (PADOVA) - Brutale aggressione la notte tra 21 e 22 febbraio in via Carboni, dove un 26enne è stato accoltellato a una gamba. In fuga gli aggressori, che sarebbero almeno due ... ilgazzettino.it

Commerciante di kebab accoltellato nel cuore della notteIl grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in via Carboni a Monselice. La vittima è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. E' caccia ai ... padovaoggi.it

Accoltellato davanti a un kebab, è grave Ventiseienne grave, è stato trasportato a Schiavonia #ospedale #schiavonia #vento #padova #kebab #rovigo #lavocedirovigo - facebook.com facebook