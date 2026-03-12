Un autista della Federico Autoservizi è stato aggredito sulla tratta Locri-Martone, nei pressi di Gioiosa Jonica. L’aggressione si è verificata in un tratto di strada e ha provocato al conducente una prognosi di dieci giorni. La notizia è stata diffusa dalla Filt, che denuncia l’episodio senza fornire dettagli aggiuntivi sugli autori o sulle motivazioni dell’attacco.

Un autista della Federico Autoservizi è stato vittima di un agguato violento sulla tratta Locri-Martone, nei pressi di Gioiosa Jonica. L’uomo ha subito delle percosse da parte di un commando sceso da un’auto che ha bloccato il bus, rimanendo con una prognosi di 10 giorni. L’episodio si è verificato lo scorso 9 marzo, mentre il mezzo era in servizio regolare lungo la strada statale che collega i due centri. La dinamica descritta dalle fonti indica che l’aggressione non è stata casuale ma premeditata, poiché il veicolo dell’autista è stato fermato forzatamente da un’altra auto prima dell’assalto fisico. La Filt Cgil ha lanciato una denuncia formale per condannare l’accaduto e chiedere misure concrete per la sicurezza del personale nel trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Locride: autista aggredito, 10 giorni di prognosi. La Filt

Articoli correlati

Sindacalista aggredito: sciopero e 8 giorni di prognosi per CilloUn sindacalista milanese aggredito a pugni da un imprenditore: sciopero in programma Marco Cillo, segretario generale Trasporti della Cgil Ticino...

Alessandro Calista dimesso, prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino: come staAlessandro Calista, agente 29enne del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato brutalmente...

Tutto quello che riguarda Locride autista aggredito 10 giorni di...

Temi più discussi: Autista aggredito e picchiato su bus della linea Locri-Martone; Fermano il bus con un'auto e picchiano l'autista. L'aggressione sulla linea Locri-Martone; Fermano il bus e aggrediscono l’autista: paura nel Reggino; Agguato in Calabria: autista di un bus aggredito da un commando.

Autista aggredito da un commando nella Locride: 10 giorni di prognosi. La denuncia della Filt CgilL'aggressione è avvenuta sul mezzo in servizio sulla tratta Locri-Martone: nei pressi di Gioiosa Jonica, il bus è stato bloccato da un’auto ... corrieredellacalabria.it

Autista aggredito sulla linea Locri-Martone, 10 giorni di prognosiFermano il bus con un'auto poi salgono sul mezzo e picchiano l'autista, causandogli 10 giorni di prognosi. A riportare l'aggressione, avvenuta lo scorso 9 marzo lungo la linea Locri-Martone, è la Filt ... reggiotv.it

Case vuote che aspettavano voci di bambini. Riace, borgo della Locride calabrese, nel 1998 stava morendo. Le botteghe chiudevano una dopo l'altra, la scuola rischiava di spegnere per sempre le sue luci. Poi arrivò il mare a portare salvezza. Duecentro prof - facebook.com facebook