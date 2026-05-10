Atta dell’Udinese prima scelta per il centrocampo del Napoli
Il Napoli continua a seguire con attenzione il centrocampista dell’Udinese, considerato una delle prime opzioni per rinforzare il reparto. La società partenopea sembra intenzionata a portarlo in squadra durante la prossima sessione di mercato, mantenendo vivo l’interesse per il giocatore friulano. La trattativa tra le due parti resta in corso, senza ancora annunci ufficiali o dettagli conclusivi.
Il calciatore friulano nel mirino della società di ADL. Il Napoli non molla la presa per Atta dell’Udinese. Il calciatore friulano resta la prima scelta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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