Atta in pole per il centrocampo del Napoli

Il Napoli sta lavorando per rinforzare il reparto di centrocampo. Il nome che al momento sembra in vantaggio per arrivare a vestire la maglia azzurra è Atta, che sta emergendo come il principale candidato. La trattativa è in corso e si attende un aggiornamento sulle prossime mosse del club. La società sta cercando di definire i dettagli per portare a termine l'operazione.

Il Napoli si muove già sul centrocampo del futuro. Con Frank Anguissa sempre più vicino a un possibile addio in estate, il club ha cominciato a stringere il cerchio sui profili ritenuti più adatti per raccoglierne l’eredità. In questo momento, il nome che convince di più è quello di Arthur Atta. Il centrocampista dell’Udinese è considerato il profilo più interessante per caratteristiche, età e margini di crescita. La società azzurra lo vede come una mezzala adatta a inserirsi subito nelle rotazioni e, nel tempo, a prendersi spazio in modo più stabile. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. L’operazione, secondo questa ricostruzione, potrebbe svilupparsi attorno a una valutazione di circa 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Atta in pole per il centrocampo del Napoli Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione a centrocampo: Gomes e Atta nel mirino” Leggi anche: Casemiro nel mirino del Napoli: idea per il centrocampo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atta in pole per il centrocampo del Napoli! ADL-Pozzo, lavoro a fari spenti – GdS; Il Napoli segue Atta da mesi, è in pole per rinforzare il centrocampo azzurro; GAZZETTA - Napoli, Atta in pole per il centrocampo post Anguissa, la situazione; Scatto Atta per il dopo-Anguissa: è il preferito, la cifra per chiudere con l'Udinese. Scatto Atta per il dopo-Anguissa: è il preferito, la cifra per chiudere con l'UdineseOra c'è Arthur Atta in pole per il centrocampo del Napoli che a giugno salvo sorprese perderà Anguissa. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il talento ... tuttonapoli.net Il Napoli segue Atta da mesi, è in pole per rinforzare il centrocampo azzurroIl Napoli sta lavorando per portare Arthur Atta all'ombra del Vesuvio nella prossima stagione. Il giocatore dell'Udinese piace molto al club azzurro. areanapoli.it Il Napoli piomba su Arthur Atta, centrocampista classe 2003 dell'Udinese. Attualmente percepisce un ingaggio da 600mila euro a stagione fino al 2029, cifre assolutamente alla portata del Napoli. Il club partenopeo sarebbe pronto a convincere Atta con un'offe - facebook.com facebook Atta segna Ma Zaniolo #Zaniolo #Udinese #SerieAEnilive #DAZN x.com