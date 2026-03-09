ATP Indian Wells 2026 Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e Mensik

Nel tabellone di singolare maschile di Indian Wells, presso il Masters 1000, sono stati definiti i risultati del terzo turno della parte bassa. Fonseca ha superato Shelton, avanzando agli ottavi di finale, mentre Mensik è stato eliminato. La competizione continua con diversi giocatori che cercano di avvicinarsi alle fasi finali del torneo.

Sono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano sono stati due gli azzurri scesi in campo: Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il numero 2 del mondo ha risposto presente, dominando la sfida contro il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2 e mandando un chiaro segnale alla concorrenza sulle sue intenzioni in questo torneo. Una prestazione di grande solidità, arrivata dopo uno start leggermente incerto. Ottavi di finale centrati e, sulla strada del pusterese, ora c’è un altro avversario da non sottovalutare. Sarà infatti il brasiliano Joao Fonseca ad affrontare il numero 2 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

