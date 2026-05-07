ATP Roma 2026 risultati 7 maggio | a Machac il big match con Tsitsipas avanti Bellucci e Pellegrino

Il torneo ATP di Roma 2026 si è concluso il 7 maggio con alcuni risultati importanti. Machac ha vinto il match più atteso contro Tsitsipas, mentre altri due italiani sono passati al secondo turno. Tra questi, Bellucci e Pellegrino hanno superato i rispettivi avversari, contribuendo a un bilancio positivo per i giocatori italiani in questa fase del torneo.

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Si chiude con altri due italiani approdati al secondo turno il bilancio in casa Italia al termine della giornata di giovedì 7 maggio nell’ ATP Masters 1000 di Roma: Mattia Bellucci ed Andrea Pellegrino (vinto il derby con Luca Nardi) superano il primo turno, mentre escono di scena altri cinque azzurri. Il big match di giornata va al ceco Tomas Machac, che regola il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6 (4), mentre l’ argentino Mariano Navone regola il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-2, infine il croato Marin Cilic piega lo statunitense Marcos Giron per 7-5 6-4. Il derby azzurro va ad Andrea Pellegrino, che rimonta Luca Nardi e lo batte per 4-6 6-3 6-3, mentre Mattia Bellucci supera l’argentino Roman Andres Burruchaga, rifilandogli un duplice 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, risultati 7 maggio: a Machac il big match con Tsitsipas, avanti Bellucci e Pellegrino Notizie correlate LIVE Bellucci-Burruchaga 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta nei piedi e punto Burruchaga. LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Luca Nardi, non una novità: due set point sostanziali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Internazionali LIVE: ora Sonego e Cadenasso; REPORT del Day2: Cocciaretto al 2° turno, cancellato per pioggia il match di Cinà; RECAP! Day1: Trevisan chiude una giornata dura per l'Italia. ATP Roma 2026, risultati 7 maggio: a Machac il big match con Tsitsipas, avanti Bellucci e PellegrinoSi chiude con altri due italiani approdati al secondo turno il bilancio in casa Italia al termine della giornata di giovedì 7 maggio nell'ATP Masters 1000 ... oasport.it LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Per oggi è tutto amici di OA Sport. La Diretta Live testuale del match fra Berrettini e Popyrin, vinto da ... oasport.it GARANTE DELLA PRIVACY NUOVE PERQUISIZIONI E SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA COORDINATA DALLA PROCURA DI ROMA. Oggi la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e sequestri di documenti presso lo studio legale E-Lex, fo - facebook.com facebook Il cammino di Jannik Sinner a Roma inizierà con Sebastian Ofner L'austriaco ha sconfitto Alex Michelsen in 2 set nel primo turno degli Internazionali BNL d'Italia (6-3 6-3), regalandosi la super sfida col numero uno al mondo Sabato 9 Maggio (orario ancora x.com