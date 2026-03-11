Trento ai quarti di EuroCup! Impresa a Venezia nel supplementare con un Jones irreale

La Dolomiti Energia Trento ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di EuroCup battendo Venezia dopo un supplementare. Jones ha avuto un ruolo decisivo, offrendo una prestazione eccezionale che ha contribuito alla vittoria. La partita si è conclusa con il successo della squadra trentina, che si è assicurata il passaggio del turno.

Il derby italiano di EuroCup lo vince la Dolomiti Energia Trento, che stacca così il biglietto per i quarti di finale. Impresa della squadra di Cancellieri che espugna il Taliercio di Venezia, battendo la Reyer per 94-90 al termine di una partita emozionante e che si è chiusa dopo un tempo supplementare. L’eroe della serata per Trento è sicuramente uno straordinario Devante Jones, che mette a referto addirittura 38 punti, aggiungendo anche 6 assist al suo referto. Importante anche la doppia doppia di Matas Jogela, che chiude con 15 punti e 12 rimbalzi. A Venezia non bastano i 16 punti di Kyle Wiltjer e i 15 di Carl Wheatle. Dopo il 2-2 iniziale, Trento piazza subito un parziale di 11-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trento ai quarti di EuroCup! Impresa a Venezia nel supplementare con un Jones irreale Articoli correlati Basket: Trento è ufficialmente ai playoff di EuroCupCon la sconfitta subita ieri dal ratiopharm Ulm, in modo molto netto, contro il JL Bourg-en-Bresse in terra francese, arriva automaticamente la... Leggi anche: Basket: Trento vince in EuroCup, Virtus male nel finale Tutti gli aggiornamenti su Trento ai quarti di EuroCup Impresa a... Temi più discussi: Lube, countdown per Trento. Domenica pomeriggio gara 1 della sfida ai quarti di finale scudetto. I Predators: Adesso tutti uniti; Champions League, note e curiosità statistiche in vista dell’incontro di mercoledì con Varsavia; Trento vince un braccio di ferro imperiale e avvicina i quarti di Champions League: Lavia e Faure show; Champions League: Trento ospita Varsavia per conquistare i quarti. Trento ai quarti di EuroCup! Impresa a Venezia nel supplementare con un Jones irrealeIl derby italiano di EuroCup lo vince la Dolomiti Energia Trento, che stacca così il biglietto per i quarti di finale. Impresa della squadra di Cancellieri che espugna il Taliercio di Venezia, ... oasport.it LIVE Trento-PGE Varsavia 2-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: polacchi avanti nel quarto set, 9-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Champions volley (femminile e maschile): Conegliano e Scandicci su Sky. Alle 20.30 Trento #SkySport #Volley x.com Dato il grande successo, abbiamo deciso di inserire nuove date: • 31 marzo: Trento Auditorium Santa Chiara • 3 Agosto: Grosseto cava di Roselle • 4 agosto: La Versiliana di Marina di Pietrasanta • 6 ottobre: Bologna Teatro Duse • 8 ottobre: R - facebook.com facebook