Piano Casa Regione Lazio oltre 44 milioni di euro per l'housing sociale | si parte dall'Ater a Tor Sapienza

La Regione Lazio ha annunciato uno stanziamento di oltre 44 milioni di euro destinati al Piano Casa, con un focus sull’housing sociale. La ripartizione dei fondi prevede interventi di edilizia residenziale pubblica e di riqualificazione energetica e ambientale. La prima fase si svolgerà presso l’Ater di Tor Sapienza, dove saranno avviati i lavori. La comunicazione è arrivata da un rappresentante regionale.

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