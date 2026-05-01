italiano palladino destini incrociati non solo la sfida per il settimo posto tra i due anche un giro di panchine

In Serie A, la lotta per la posizione in classifica coinvolge diverse formazioni, tra cui l'ottavo posto da recuperare e il settimo da conquistare. Tra questi team ci sono anche quelli allenati dalla stessa persona, che si trova ora a gestire due differenti incarichi in club diversi. La sfida si fa più complessa considerando anche le possibili interferenze delle squadre di alta classifica e le sfide in programma, tra cui una finale di coppa.

Ottavo posto da riconquistare. Nono e decimo da evitare. E settimo da contendere a chi? All’Atalanta della ‘vecchia’ conoscenza Palladino: sempre che non sia la Lazio di Sarri, peraltro assorbita dalla finale di Coppa Italia, a fare lo scherzetto. Chi l’ha detto che gli ultimi 360 minuti di campionato non hanno un senso? Per il Bologna un senso ce l’hanno eccome, così come per l’ Atalanta, avvitata in una spirale di risultati negativi a cui il pesante ko di Cagliari ha impresso il timbro ufficiale della crisi. Beato chi è in crisi, si potrebbe osservare. Perché la Dea oggi può comunque godere di un cuscinetto di 6 punti di margine su Bologna e Lazio nella difesa di un settimo posto che vale un biglietto per la Conference League se l’Inter alzerà al cielo la Coppa nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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