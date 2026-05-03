Il tecnico della squadra nerazzurra ha espresso insoddisfazione per il settimo posto in classifica, dichiarando di essere ambizioso e desideroso di migliorare la posizione. Ha inoltre annunciato che al termine della stagione verranno fatte delle valutazioni per rafforzare la squadra. Le sue parole riflettono l’intento di lavorare per raggiungere obiettivi più alti nel campionato.

L’INTERVISTA. Il tecnico nerazzurro: «A fine stagione faremo valutazioni per un’Atalanta più forte». «Sono felice per il percorso con cui siamo usciti da una situazione preoccupante e difficile al mio arrivo, ma non per il settimo posto. Io sono ambizioso: a fine stagione faremo valutazioni con la società per costruire un’Atalanta ancora più forte». Raffaele Palladino, dopo lo 0-0 dell’Atalanta col Genoa, parla già di futuro: «Il riscaldamento di Raspadori già nel primo tempo era un messaggio ad alcuni giocatori in campo che un po’ si risparmiavano e non facevano quello che serviva in quel momento, compreso dare una mano a difendere. Nessuno si deve sentire titolare», spiega il tecnico nerazzurro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Palladino: «Non sono felice del settimo posto perché sono ambizioso»

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