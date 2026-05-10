Il presidente dell'Atalanta ha dichiarato che tutte le decisioni importanti verranno prese solo al termine della stagione, rifiutando di commentare i rumors sulla possibile partenza di alcuni dirigenti. Si discute anche su chi potrebbe prendere il posto di Tony D'Amico, qualora decidesse di lasciare il club. Nel frattempo, si attende l'esito della finale di Coppa Italia, che potrebbe influenzare le prospettive europee della squadra.

? Punti chiave Chi potrebbe sostituire Tony D'Amico se decidesse di lasciare l'Atalanta?. Come influirà l'esito della finale di Coppa Italia sul futuro europeo?. Perché la dirigenza bergamasca ha deciso di bloccare ogni trattativa ora?. Quali conseguenze avrà un ulteriore calo in classifica sul progetto Palladino?.? In Breve Tony D'Amico è seguito da Milan e Roma per il ruolo di direttore sportivo.. Raffaele Palladino attende il dialogo sulla conferma dopo il licenziamento di Ivan Juric.. L'Atalanta ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro giornate di campionato.. L'accesso alla Conference League dipende dall'esito della finale Coppa Italia Inter-Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, Percassi blocca i rumors: decisioni solo a stagione finita

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