Il Giudice sportivo ha ufficializzato le squalifiche relative alle partite della 29esima giornata di Serie A, tra cui Inter-Atalanta. Sono state comminate nove giornate di sospensione complessive, coinvolgendo diversi giocatori e dirigenti. Le decisioni riguardano anche altri incontri disputatisi nel medesimo turno, con sanzioni e interdizioni che entreranno in vigore immediatamente.

Un totale di nove giornate di sospensione: ecco tutti i dettagli Sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice sportivo in merito a Inter-Atalanta, la gara più discussa e con maggiori polemiche della 29esima giornata di Serie A. Scattano le squalifiche: le decisioni del Giudice sportivo su Inter-Atalanta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nessuna squalifica per Kolarov come paventato qualche ora fa, l’unico sanzionato dei nerazzurri è l’allenatore Cristian Chivu. Al tecnico romeno, espulso (doppia ammonizione) da Manganiello per proteste dopo la rete dell’1-1 atalantino firmata da Krstovic, è stata inflitta una giornata di stop. Stessa punizione per Maurizio Sarri, “per avere, al 51° del secondo tempo” di Lazio-Milan, “uscendo dall’area tecnica, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scattano le squalifiche: Inter-Atalanta e non solo, le decisioni del Giudice sportivo

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