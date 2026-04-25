L’attaccante dell’Atalanta ha subito una lesione al legamento mediale durante la partita contro la Lazio, disputata mercoledì alla New Balance Arena. La diagnosi ha confermato che l’infortunio richiede un lungo periodo di recupero, determinando la fine della sua stagione. Nessun dettaglio su eventuali interventi o tempi di ritorno in campo, ma la squadra dovrà fare a meno del giocatore nelle prossime partite.

? Cosa sapere Bernasconi subisce lesione al legamento mediale mercoledì alla New Balance Arena contro la Lazio.. L'infortunio del ventiduenne compromette la stagione dell'Atalanta in vista della sfida contro il Cagliari.. Il ginocchio destro di Bernasconi cede mercoledì alla New Balance Arena durante i calci dopo i rigori della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, mettendo a repentaglio la stagione del giovane esterno dell’Atalanta. Il ventiduenne, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha subito una lesione di grado I-II al legamento collaterale mediale. L’impatto con il terreno di gioco a Bergamo ha interrotto bruscamente il percorso di un giocatore che ha collezionato 37 presenze ufficiali nell’attuale esercizio sportivo, fornendo tre assist ai compagni di squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, colpo durissimo: Bernasconi fermo, stagione finita

Notizie correlate

Infortunio Bernasconi, brutte notizie per l’obiettivo della Juve: stagione finita in anticipo? Le sue condizionidi Francesco SpagnoloInfortunio Bernasconi, non arrivano buone notizie per l’obiettivo di calciomercato della Juve.

Roma, il colpo mancato: Massara ci ha provato per Bernasconi, no dell’Atalanta a 15 milioniA mercato ormai blindato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare i connotati della fascia sinistra giallorossa.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Dea, ansia per Bernasconi! Hien mette il Cagliari nel mirino.

Atalanta, tegola Bernasconi: si è lesionato il legamento collaterale mediale del ginocchioL'Atalanta si è allenata oggi in tarda mattinata e, dopo una seduta nel pomeriggio, partirà per Cagliari, dove giocherà il match. tuttomercatoweb.com

Hai salvato un nuovo articoloSemifinale di ritorno di Coppa Italia: i nerazzurri si giocano l'accesso alla finale. in difesa ci sono sia Scalvini che Kolasinac, tra i biancocelesti l'ex Maldini parte dalla panchina con Isaksen ... bergamo.corriere.it