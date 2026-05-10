Atalanta Palladino in conferenza stampa | Sapevamo come trovare spazi contro il 3-5-2 del Milan

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha commentato dopo la partita, spiegando che la squadra aveva studiato come sfruttare gli spazi disponibili contro il modulo 3-5-2 adottato dal Milan. Ha inoltre aggiunto che nel secondo tempo la squadra ha migliorato alcune situazioni offensive. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atalanta, che ha ottenuto i tre punti in casa.

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Fischio dell'arbitro Luca Zufferli: termina 3-2 in favore dei nerazzurri la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro. Ecco le sue parole. Sui tifosi rossoneri che hanno lasciato San Siro: "L'aspetto mentale nel calcio è importantissimo. Oggi non voglio parlare del Milan, voglio parlare dei miei ragazzi. Siamo arrivati qui molto carichi, dopo una settimana particolare. Hanno risposto da grande gruppo, remiamo tutti dalla stessa parte. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo segnato e abbiamo creato tanto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta, Palladino in conferenza stampa: “Sapevamo come trovare spazi contro il 3-5-2 del Milan” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: le sue dichiarazioniSenesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Conferenza stampa Palladino pre Bayern Monaco Atalanta: «Orgogliosi di rappresentare l’Italia, ecco come stanno Raspadori e De Ketelaere»Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Argomenti più discussi: Verso Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Palladino; Atalanta, possibile separazione in vista con Palladino; Atalanta, il finale di stagione per costruire il futuro? Quella frase di Palladino verso il 2026/27; Palladino: 'Non ho ricevuto nessun segnale dalla società, ma qui sto bene'.