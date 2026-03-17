Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bayern Monaco, il tecnico dell'Atalanta ha espresso orgoglio per rappresentare l’Italia e ha aggiornato sulle condizioni di Raspadori e De Ketelaere. Ha parlato delle scelte di formazione e delle aspettative per la sfida, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi dietro le decisioni prese.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Infortunati Napoli, novità su Lobotka: e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare! Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo! Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esami Gravina affronta il discorso arbitri: «Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Palladino pre Bayern Monaco Atalanta: «Orgogliosi di rappresentare l’Italia, ecco come stanno Raspadori e De Ketelaere»

Articoli correlati

Conferenza stampa Kompany pre Atalanta Bayern Monaco: «Vietato sottovalutarli! Ecco come sta Kane, e sull’assenza di De Ketelaere dico questo»Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate».

Atalanta, i convocati per il Bayern Monaco: la decisione ufficiale di Palladino su Ederson, De Ketelaere e Raspadori. La lista completa!Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...

Contenuti utili per approfondire Bayern Monaco Atalanta

Temi più discussi: Inter-Atalanta è Chivu contro Palladino: dal modulo ai giorni liberi, due tecnici allo specchio; Palladino in conferenza dopo la batosta subita dal Bayern: Riproporrei esattamente la stessa formazione; Atalanta per sfatare la maledizione Inter: oggi a San Siro per provare a rialzarsi, recuperando Ederson e Scalvini; Kompany: Con l'Atalanta sarà dura, ci siamo divertiti ad analizzarla.

Conferenza stampa Palladino pre Bayern Monaco Atalanta: le parole del tecnico della Dea alla vigilia dell’ottavo di ritorno di ChampionsTra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta: il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo la sconfitta maturata all ... calcionews24.com

Atalanta-Bayern Monaco | Palladino: Vogliamo scrivere la storia! Su Krstovic, Scamacca, Sulemana e le assenze…Palladino Atalanta Bayern Monaco - Giornata di vigilia in casa Atalanta. A circa 24 ore di distanza dall'andata degli ottavi di ... fantamaster.it

Bayern Monaco-Atalanta, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com

Bayern Monaco-Atalanta arbitra il francese Bastien - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook