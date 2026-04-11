Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita della 32ª giornata di Serie A 202526 tra Atalanta e Juventus, l’allenatore della squadra ospite ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Nel corso del suo intervento ha analizzato le prestazioni della squadra, le scelte tattiche e alcuni aspetti specifici della partita. Le sue dichiarazioni sono state riportate in modo fedele e senza aggiunte di opinioni personali.

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