Percassi prima di Atalanta Juve | Vogliamo fare bene questa sera Rinnovo Palladino? Ecco quando arriverà

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Atalanta e Juventus, il presidente della società ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. Ha espresso l’intenzione di ottenere una buona prestazione dalla squadra e ha parlato anche di un possibile rinnovo per l’allenatore, fornendo informazioni sui tempi previsti. Nessun commento è stato fatto su altri aspetti o sui dettagli della trattativa.

di Francesco Spagnolo Percassi a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai giornalisti. Le dichiarazioni del dirigente sulla partita in programma alla New Balance Arena. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus, Percassi ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. JUVENTUS – « Vogliamo fare bene. Sappiamo l’importanza di questa partita ». RINNOVO PALLADINO – « Con il mister abbiamo un ottimo rapporto. Ma ora pensiamo al campionato e il rinnovo lo abbiamo posticipato ». PROSSIMA SESSIONE DI MERCATO – « La volontà della proprietà è quella di avere una squadra competitiva. Quindi faremo scelte ponderate per rendere il livello della rosa elevato ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Percassi prima di Atalanta Juve: «Vogliamo fare bene questa sera. Rinnovo Palladino? Ecco quando arriverà» Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: “Vogliamo gli ottavi di finale”Bergamo, 27 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles alle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre punti per... Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve Coppa Italia: «Questa partita la sentivo in modo particolare, Spalletti è uno dei migliori. Vogliamo vincere il trofeo»di Marco BaridonConferenza stampa Palladino post Atalanta Juve Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match, valido per i quarti di finale...