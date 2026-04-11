Percassi pre Atalanta Juve | Sappiamo l’importanza del match sul rinnovo di Palladino posso dirvi questo

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha commentato l’imminente partita contro la Juventus, sottolineando la rilevanza dell’evento per la squadra. Ha anche parlato del rinnovo di contratto dell’allenatore Palladino, affermando di poter fornire alcune informazioni al riguardo. La discussione si è concentrata sulla programmazione della squadra e sugli aspetti contrattuali legati al tecnico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in questa fase.

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