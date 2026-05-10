Atalanta Europa e futuro Idea Giuntoli come ds

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sfida contro il Milan e le ultime partite di campionato, si fanno strada nuove ipotesi per il futuro della squadra. In vista della prossima stagione, si parla di un possibile ruolo di direttore sportivo affidato a un dirigente con un passato nel settore. La società sta valutando le mosse da adottare per rafforzare la rosa e programmare l’immediato futuro, mentre il tecnico attuale continua a guidare la squadra nelle ultime gare.

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Prima il Milan e il finale di campionato. Poi il futuro, da scrivere. Con Raffaele Palladino che vorrebbe restare ancora sulla panchina nerazzurra e il possibile avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo tra Tony D’Amico, dato in uscita dai rumors di mercato e nel mirino del Milan, e come papabile sostituto Cristiano Giuntoli, in cerca di rilancio dopo l’esperienza juventina. Ma prima delle scelte sugli assetti c’è un campionato da finire e un’Europa ancora da inseguire. Così l’ Atalanta stasera scende nel Meazza rossonero in cerca di punti per blindare il settimo posto che può qualificare, in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia, alla prossima Conference League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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