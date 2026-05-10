Atalanta Europa e futuro Idea Giuntoli come ds

Dopo la sfida contro il Milan e le ultime partite di campionato, si fanno strada nuove ipotesi per il futuro della squadra. In vista della prossima stagione, si parla di un possibile ruolo di direttore sportivo affidato a un dirigente con un passato nel settore. La società sta valutando le mosse da adottare per rafforzare la rosa e programmare l’immediato futuro, mentre il tecnico attuale continua a guidare la squadra nelle ultime gare.

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