Atalanta Carnesecchi | Abbiamo fatto sembrare il Milan una squadra non da Champions

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Milan e Atalanta nella stagione 2025-26 di Serie A, il portiere nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Carnesecchi ha affermato che la sua squadra è riuscita a far sembrare il Milan una formazione che non partecipa alla Champions League. La gara si è conclusa con un risultato che ha evidenziato la prestazione dei nerazzurri sul campo.

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Triplice fischio dell'arbitro Luca Zufferli: i nerazzurri si impongono per 3-2 nella partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Marco Carnesecchi, portiere nerazzurro ha parlato a 'DAZN' pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro. Ecco le sue parole. Sulle sue parate: “Secondo me la più bella è stata quella in uscita su Nkunku. Parate a parte abbiamo fatto una prestazione incredibile, è stata una battaglia. Siamo felicissimi, arriviamo da un momento un po’ brutto. La sconfitta contro la Juve ci aveva un po’ tagliato le gambe ma oggi siamo stati bravissimi a reagire”. Sulla vittoria: “Abbiamo fatto sembrare il Milan non una squadra da Champions, ma qualcosa di molto meno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Atalanta, Carnesecchi: “Abbiamo fatto sembrare il Milan una squadra non da Champions”
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