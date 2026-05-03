Dopo la partita tra Sassuolo e Milan, il tecnico dei rossoneri ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che la partenza è stata significativa contro un avversario di livello. La gara si è giocata allo stadio di Reggio Emilia, nel corso della 35ª giornata di campionato. I rossoneri hanno messo in campo un buon rendimento, come evidenziato dalle parole dell’allenatore al termine dell’incontro.

Sulla partita di oggi: "Noi abbiamo lavorato tanto sull'approccio alle partite, delle volte non è stato dei migliori. Oggi abbiamo fatto una partenza importante e stiamo dando grandissimo valore a un campionato molto bello. Abbiamo festeggiato quando abbiamo raggiunto i 40 punti, però recuperando bene stiamo ritrovando la forza di fare grandissime partite. Oggi contro un avversario forte è stata una partita di grande livello. Per fare quello che abbiamo fatto noi ci serviva saper alzare i giri e avere coraggio, quindi complimenti a tutti i ragazzi". Qual è il tuo obiettivo personale? "Io sono tranquillo e mi diverto a fare quello che faccio da sempre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Grosso dopo Sassuolo-Milan: “Oggi abbiamo fatto una partenza importante contro una squadra forte”

MILAN - SASSUOLO É UNA SUPER PARTITA CHE FINISCE PARI! RISULTATO GIUSTO O MERITAVA UNA SQUADRA

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