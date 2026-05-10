Asuni Alessandro Tetti lancia la sfida | una lista di professionisti

In vista delle prossime elezioni comunali, Alessandro Tetti ha presentato una lista di professionisti che lo sosterranno. Tra i nomi coinvolti ci sono esperti provenienti da diversi settori, pronti a concorrere per un ruolo nel consiglio comunale. La presenza di un ex sindaco tra i candidati ha attirato l’attenzione, anche perché la sua esperienza pregressa potrebbe influire sull’andamento della campagna elettorale. La lista si compone di figure con diversi background professionali.

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