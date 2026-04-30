? Cosa sapere Gera Bellomo presenta la lista Siamo Camastra con dieci candidati per le amministrative.. La sfida elettorale vede Bellomo contrapposta all'uscente Dario Gaglio nel borgo di Camastra.. Gera Bellomo sfiderà l’uscente sindaco Dario Gaglio nelle prossime elezioni amministrative di Camastra, dove la lista civica Siamo Camastra ha presentato i dieci candidati al consiglio comunale per sostenere la sfida politica. Tra le strade del borgo, dove il ritmo della vita segue ancora la consuetudine delle botteghe e degli incontri nei pressi della parrocchia, si respira l’aria di un confronto che vede contrapposti due modelli di gestione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camastra, sfida elettorale: Gera Bellomo lancia la sua lista di 10 nomi

Notizie correlate

Guardia Lombardi 2026: Siconolfi lancia la sfida con la sua lista? Cosa sapere Francescantonio Siconolfi presenta la lista Coerenza e responsabilità per le amministrative 2026 a Guardia Lombardi.

Golasecca: nuova lista civica lancia campagna elettoraleGolasecca accoglie una nuova forza politica con la lista civica Dimensione paese, che sostiene la candidatura di Andrea Tovaglieri a sindaco.