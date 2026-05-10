Nell’area di Asti, si svolge un corso pratico dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende locali. L’obiettivo è mostrare come le tecnologie di intelligenza artificiale possano essere integrate nei processi produttivi delle imprese che operano nel settore della meccatronica e dell’agrifood. Il corso si rivolge a professionisti e aziende interessati a conoscere le applicazioni pratiche di queste tecnologie nel contesto industriale.

? Domande chiave Come cambieranno i processi produttivi nella meccatronica e nell'agrifood astigiano?. Quali rischi comporta l'uso dell'AI senza rispettare l'AI Act europeo?. Come possono le PMI locali competere con le multinazionali usando la GenAI?. Chi guiderà il passaggio tecnologico tra università e aziende del territorio?.? In Breve Inizio corso il 14 maggio con collaborazione tra Unione Industriale e UniAstiss.. Rettore Guido Saracco coordina sinergia tra università e tessuto produttivo astigiano.. Docenti del Politecnico di Torino e Università di Torino supportano il percorso.. Focus su conformità AI Act europeo per meccatronica, costruzioni e agrifood.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, l’AI entra nelle aziende: corso pratico per l’industria locale

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