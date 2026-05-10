A Assisi si è svolta una competizione tra le diverse versioni del mito di Ciccilla e Orfeo, con la vittoria della narrazione associata alla figura di Ciccilla. La vittoria è stata attribuita alla rappresentazione della Parte de Sotto e a un racconto che ha visto protagoniste quattro donne. Le partecipanti hanno guidato il racconto vincente, mettendo in evidenza le loro interpretazioni del mito.

? Domande chiave Come ha fatto il mito di Ciccilla a battere Orfeo?. Chi sono le quattro donne che hanno guidato il racconto vincente?. Perché il verdetto della giuria è arrivato solo alle ore 4?. Quanto si è accorciata la distanza storica tra le due fazioni?.? In Breve Parte de Sotto raggiunge 33 vittorie totali contro le 35 della Parte de Sopra.. Giuria composta da Ascanio Celestini, Maurizio Sacquegna e Umberto Longo ha deciso alle ore 4.. Narrazione basata sulle voci di Estella, Agnoletta, Fiammetta e Fiorenza attraverso le quattro stagioni.. Parte de Sopra ha presentato un corteo serale ispirato al mito di Orfeo ed Euridice.. La Magnifica Parte de Sotto ha conquistato il settantunesimo Calendimaggio di Assisi con un verdetto arrivato alle ore 4 del mattino dopo quattro giorni di gare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, trionfo della Parte de Sotto: vince il mito di Ciccilla

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