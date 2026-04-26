Sawe nel mito maratona sotto le due ore | è il primo della storia e vince a Londra con record del mondo

Un atleta ha stabilito un nuovo record mondiale alla maratona di Londra, terminando la gara in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi. Con questa prestazione, ha completato la maratona sotto le due ore per la prima volta nella storia. La vittoria è arrivata in un tempo che ha battuto il precedente record stabilito da altri atleti. La corsa si è svolta nel tradizionale percorso londinese, con la linea di arrivo fissata nel cuore della città.

È record mondiale per Sawe che alla Maratona di Londra ha tagliato il traguardo a 1h59’30’’, battendo così il famoso muro delle due ore alla maratona Un record mondiale straordinario, ma soprattutto una nuova pagina di storia che si scrive nel segno del mito: per laprima voltaun maratoneta conclude la corsa sotto le due ore. Si tratta del 31enne kenianoSebastian Sawe che, inoltre, conquista Londra per la quarta voltaentrando nell’Olimpo davanti a Buckingham Palace, dove registra un tempo senza precedenti:1h59’30’’per concludere i 42 km. Un record mondiale nonché prima maratona maschile conclusa in meno di due ore. Un primato combattuto conYomif Kejelcha, il secondo classificato arrivato solo 11 secondi dopo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sawe nel mito, maratona sotto le due ore: è il primo della storia e vince a Londra con record del mondo Notizie correlate Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore!Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due orePer la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Boston Marathon Jacket: perché questa giacca è il sogno di ogni runner; Maratona di Londra 2026: Sabastian Sawe abbatte il muro delle 2 ore. È record del mondo. Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore!Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell'uomo nel suo senso più ... oasport.it Maratona, Sawe abbatte il muro delle 2 oreRoma, 26 apr. (askanews) – Cade alla Maratona di Londra 2026 uno dei tabù più iconici dello sport mondiale: per la prima volta un uomo scende ufficialmente sotto le due ore sulla distanza regina. L’im ... askanews.it Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due ore Per la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Ci è riuscito il 31enne keniano Sabastian Sawe, che ha trionf - facebook.com facebook #Maratona sotto le due ore, il kenyano #Sawe (allenato da un italiano) fa la storia dell'atletica x.com