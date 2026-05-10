Assisi la Magnifica Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2026

Da perugiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del mattino è stata annunciata la vittoria della Magnifica Parte de Sotto nel Calendimaggio 2026 di Assisi. Il risultato, comunicato poco dopo le 4, ha confermato il successo dei partaioli rossi, che hanno bissato la vittoria dell’anno precedente. La competizione tra le due parti della città si conclude con 33 vittorie per la Magnifica Parte de Sotto e 35 per la Nobilissima Parte de Sopra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. Il verdetto arrivato pochissimi minuti dopo le 4 di mattina ha visto trionfare i partaioli rossi che, bissando il successo dello scorso anno, si attestano ora a quota 33 vittorie contro le 35 della Nobilissima Parte de Sopra. A.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Assisi, svelate le 10 Madonne Primavera: parte la sfida del Calendimaggio? Cosa scoprirai Chi sono le dieci candidate che sfideranno la tradizione di Assisi? Come deciderà il tiro con la balestra chi incoronerà la Madonna?...

Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio: taverne, cortei storici, Madonna Primavera, il programmaIl Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web