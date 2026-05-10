Assisi la Magnifica Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2026

Alle prime ore del mattino è stata annunciata la vittoria della Magnifica Parte de Sotto nel Calendimaggio 2026 di Assisi. Il risultato, comunicato poco dopo le 4, ha confermato il successo dei partaioli rossi, che hanno bissato la vittoria dell’anno precedente. La competizione tra le due parti della città si conclude con 33 vittorie per la Magnifica Parte de Sotto e 35 per la Nobilissima Parte de Sopra.

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