Assisi la Magnifica Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2026
Alle prime ore del mattino è stata annunciata la vittoria della Magnifica Parte de Sotto nel Calendimaggio 2026 di Assisi. Il risultato, comunicato poco dopo le 4, ha confermato il successo dei partaioli rossi, che hanno bissato la vittoria dell’anno precedente. La competizione tra le due parti della città si conclude con 33 vittorie per la Magnifica Parte de Sotto e 35 per la Nobilissima Parte de Sopra.
. Il verdetto arrivato pochissimi minuti dopo le 4 di mattina ha visto trionfare i partaioli rossi che, bissando il successo dello scorso anno, si attestano ora a quota 33 vittorie contro le 35 della Nobilissima Parte de Sopra. A.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Assisi, svelate le 10 Madonne Primavera: parte la sfida del Calendimaggio? Cosa scoprirai Chi sono le dieci candidate che sfideranno la tradizione di Assisi? Come deciderà il tiro con la balestra chi incoronerà la Madonna?...
Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio: taverne, cortei storici, Madonna Primavera, il programmaIl Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio...