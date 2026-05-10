Assisi Travaglio al Lyrick | la satira per scuotere le coscienze

A Assisi, il giornalista e scrittore ha portato sul palco dello spettacolo al Lyrick un intervento incentrato sulla satira come strumento di denuncia sociale. Lo spettacolo ha sollecitato il pubblico a riflettere sul ruolo della satira nel contesto civile, evidenziando come questo genere possa funzionare anche come forma di autodifesa. Il titolo dello spettacolo ha attirato l’attenzione puntando il dito contro i cittadini, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

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