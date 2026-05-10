Assisi Travaglio al Lyrick | la satira per scuotere le coscienze
A Assisi, il giornalista e scrittore ha portato sul palco dello spettacolo al Lyrick un intervento incentrato sulla satira come strumento di denuncia sociale. Lo spettacolo ha sollecitato il pubblico a riflettere sul ruolo della satira nel contesto civile, evidenziando come questo genere possa funzionare anche come forma di autodifesa. Il titolo dello spettacolo ha attirato l’attenzione puntando il dito contro i cittadini, senza ulteriori dettagli sul contenuto.
? Domande chiave Come può la satira trasformarsi in un manuale di autodifesa civile?. Perché il titolo dello spettacolo punta il dito contro i cittadini?. Cosa significa smettere di essere cornuti contenti per cambiare la politica?. Quali altri eventi culturali interesseranno l'Umbria nel prossimo periodo?.? In Breve Evento inserito nel ciclo culturale Tourné con il Comune di Assisi.. Altre manifestazioni previste tra il 16 e il 18 maggio 2026.. Nuovi appuntamenti in Piazza del Popolo e parco Beverly Pepper dal 22 maggio 2026.. Attività nel centro storico di Perugia programmate dal 5 al 7 giugno 2026.. Lunedì 11 maggio alle ore 21, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà lo spettacolo di Marco Travaglio intitolato Cornuti e contenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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