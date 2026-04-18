Il 22 aprile 2026, presso il Teatro Sociale di Como, si terrà uno spettacolo satirico con Marco Travaglio. L’evento si intitola Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra? e vedrà l’autore impegnato in una performance che combina umorismo e critica. L’appuntamento porta in scena una rappresentazione che punta a coinvolgere il pubblico con temi di attualità e osservazioni pungenti.

Il prossimo 22 aprile 2026, il Teatro Sociale di Como ospiterà Marco Travaglio per la messa in scena del suo nuovo spettacolo satirico intitolato Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra?. Il giornalista porterà sul palco comasco un recital che punta a scuotere le coscienze attraverso l’ironia, spostando il dalle critiche alla politica e all’informazione verso una riflessione più profonda sulla responsabilità individuale dei cittadini. L’autodifesa civile attraverso la satira sociale. Il percorso narrativo proposto da Travaglio per questa stagione 20252026 non si limiterà alla solita denuncia della gestione politica o delle distorsioni mediatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio a Como: la satira che scuote le coscienze dei cittadini

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