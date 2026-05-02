A Assisi sono state presentate le dieci candidate che parteciperanno alla tradizionale sfida del Calendimaggio. La gara si svolgerà durante le celebrazioni e vedrà coinvolti i partecipanti nelle diverse prove previste. Tra queste, il tiro con la balestra rappresenta uno degli appuntamenti principali, con un giudice incaricato di decidere quale delle Madonne Primavera sarà incoronata. La manifestazione richiama ogni anno numerosi visitatori e appassionati delle tradizioni locali.

? Cosa scoprirai Chi sono le dieci candidate che sfideranno la tradizione di Assisi?. Come deciderà il tiro con la balestra chi incoronerà la Madonna?. Quali prove fisiche dovranno superare gli atleti per la vittoria?. Perché la vittoria della Madonna influenza le rievocazioni notturne?.? In Breve Consegna chiavi il 6 maggio con corteo da Piazza Santa Chiara.. Calendimaggio dei Piccoli previsto per venerdì 8 maggio alle 15:30.. Gran finale La Sfida sabato 9 maggio alle 16:00 in Corso Mazzini.. Mostra Fiori de Maggio aperta presso Sala del Comune fino al 10 maggio.. Le dieci Madonne Primavera di Assisi sono state presentate ufficialmente nel pomeriggio di ieri, 30 aprile 2026, in una piazzetta della zona della Chiesa Nuova affollata da cittadini e visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, svelate le 10 Madonne Primavera: parte la sfida del Calendimaggio

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