Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio | taverne cortei storici Madonna Primavera il programma

Dal 6 al 9 maggio 2026 si terrà il Calendimaggio di Assisi, un evento che coinvolge taverne, cortei storici e la celebrazione della Madonna Primavera. La manifestazione è sostenuta dalla Città di Assisi, dalla Regione Umbria e dalla Fondazione Perugia, con il patrocinio del Senato della Repubblica. Quest’anno, oltre alla presenza fisica, sarà possibile seguire le iniziative anche in streaming, con una novità che amplia le modalità di partecipazione.

Il Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio del Senato della Repubblica, andrà in scena dal 6 al 9 maggio, e sarà nuovamente visibile anche in streaming – e, novità di quest’anno, anche da un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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