Assisi | il 26 maggio convegno d’eccellenza su Sport e Talento
Il 26 maggio si terrà ad Assisi un convegno dedicato a temi legati allo sport e al talento, inserito nel programma del Gran Galà del Calcio Umbro 2026. L'evento si propone di approfondire aspetti legati alla crescita sportiva e alle competenze giovanili, coinvolgendo esperti e addetti ai lavori. La giornata si inserisce in un calendario già ricco di iniziative legate alla promozione del calcio e del talento emergente nella regione.
Il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 (L’Originale) si arricchisce di un appuntamento di grande spessore culturale e sportivo. Ebbene sì, un prestigioso convegno su Sport e Talento ospitato nella suggestiva cornice della Locanda del Cardinale di Assisi. Stiamo parlando di un luogo incredibile, location emblema puro di storia e tradizione. Un incontro pensato per valorizzare il movimento calcistico regionale e nazionale, approfondire temi attuali nonché celebrare le eccellenze che rendono l’Umbria un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. Andiamo per ordine e scopriamo di più sull’evento del 26 maggio 2026 alla Locanda del Cardinale.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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