Napoli | il 7 maggio su MSC Divina convegno su sport e salute

Il 7 maggio a Napoli si terrà un convegno su sport e salute a bordo della MSC Divina, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito con sede a Santa Maria di Castellabate. L'evento coinvolgerà esperti e partecipanti interessati a discutere di tematiche legate alle relazione tra attività fisica e benessere. La giornata prevede interventi e momenti di confronto lungo la nave.

La Fondazione Fioravante Polito (con headquarter a Santa Maria di Castellabate) scende in campo il 7 maggio a Napoli, direttamente sulla MSC Divina. In programma un interessante convegno internazionale sul Passaporto Ematico, fondamentale strumento di sport e salute. Ebbene sì, possiamo anticiparlo: la prevenzione sale a bordo e lo sport risponde presente. Il prossimo 7 maggio, a Napoli sulla nave da crociera MSC Divina, andrà in scena una rilevante tavola rotonda internazionale interamente riservata al Passaporto Ematico. Un tema sempre più centrale nel dibattito sulla tutela della salute degli atleti e sulla qualità della performance sportiva. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

La Fondazione Polito scende in campo: il 7 maggio a Napoli sulla MSC Divina il convegno internazionale sul Passaporto EmaticoL’iniziativa, promossa dalla Fondazione Polito, accenderà i riflettori su un argomento di grande valore umano, medico e sportivo: la prevenzione, l’importanza delle visite mediche e i controlli necess ... corrieredellosport.it

Salute e sport: a Napoli l’accensione Fiaccola Prevenzione ’26Visualizzazioni: 0 La Fondazione Fioravante Polito (con headquarter a Santa Maria di Castellabate) scende in campo il 7 maggio a Napoli, direttamente sulla MSC Divina. In programma un interessante con ... calciostyle.it

