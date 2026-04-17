Antonelli domina la F1 | su Sky Sport il documentario sul talento italiano

Su Sky Sport e NOW è disponibile il documentario “Discover Kimi”, che ripercorre la carriera del pilota italiano attualmente in testa al Mondiale 2026 di Formula 1. Il filmato mostra i momenti di successo e alcuni retroscena della sua esperienza in pista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua evoluzione come campione. La produzione si concentra sulle sfide e le vittorie che hanno segnato il suo percorso nel massimo campionato automobilistico.

Il leader del Mondiale 2026 protagonista su Sky e NOW di “Discover Kimi” tra successi e retroscena. Il motorsport italiano ha atteso vent’anni per ritrovare un protagonista capace di riscrivere le gerarchie della Formula 1, ma l’attesa sembra essere stata ampiamente ripagata dalla folgorante ascesa di Kimi Andrea Antonelli. Dopo i trionfi di Shanghai e del Giappone, il giovane bolognese non è più solo una promessa del vivaio Mercedes, ma l'uomo da battere, l'attuale leader di un mondiale 2026 di Formula 1 che lo vede svettare in cima alla classifica iridata. Eppure, dietro l’immagine del pilota glaciale capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio, si nasconde un diciottenne che conserva intatta la genuinità di chi ha iniziato a correre con un casco troppo grande per le proprie spalle.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Antonelli domina la F1: su Sky Sport il documentario sul talento italiano Notizie correlate Discover Kimi: le origini su Sky di Antonelli, il nuovo talento italiano della Formula 1Dal kart alla Mercedes , raccogliendo il testimone di Lewis Hamilton : la storia di Andrea Kimi Antonelli è già leggenda, e Sky Sport la racconta da... Leggi anche: Il documentario su Don Bosco arriva su Sky Sport Contenuti di approfondimento Si parla di: F1 | Partenze nel mirino: Mercedes al lavoro per colmare il gap con Ferrari. Domenicali: Vedere Antonelli competitivo significa tanto per il nostro Paese. VIDEOOspite all'evento 'Il Foglio' a San Siro, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali ha commentato lo straordinario inizio di stagione di Kimi Antonelli, in testa al Mondiale con la Mercedes: S ... sport.sky.it Domenicali esclusivo: Antonelli è un valore per la F1. Potrebbe spostare l’attenzione dei tifosi italianiParlando nel corso di un'intervista esclusiva con Motorsport.com, il CEO della Formula 1 ha analizzato la crescita del giovane italiano della Mercedes e il suo avvio della stagione, rimarcando come il ... it.motorsport.com