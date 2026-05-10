Assisi Calendimaggio infinito I grandi cortei in Piazza e nella notte la sfida canora

A Assisi, il Calendimaggio si è protratto senza sosta, con le diverse Parti che hanno sfilato nel centro storico durante i cortei del pomeriggio. Dopo le manifestazioni diurne, sono seguite le parate serali e, a tarda notte, la sfida canora tra le squadre. Le strade del paese hanno accolto numerosi partecipanti e spettatori durante tutto l’arco della giornata. La manifestazione ha coinvolto vari momenti di spettacolo e tradizione, creando un’atmosfera vivace e condivisa.

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Per il Calendimaggio ieri è stato un giorno infinito, con le Parti che hanno dato vita, in piazza del Comune agli imponenti cortei del pomeriggio, seguiti, dopo poche ore, da quelli serali e poi, a notte alta dalla sfida canora. I cortei del pomeriggio non hanno tradito le attese, frutto di mesi di lavoro. Sfilate nel segno dei colori – grazie anche al sole tornato a splendere – della musica, della fantasia accompagnata da interpreti che non hanno tradito le attese e da una regia capace di coordinare masse di centinaia di persone, per quello che è uno spettacolo unico e irripetibile. La Nobilissima Parte de Sopra ha raccontato un’Assisi immaginaria e immaginata, eppure profondamente reale, fatta di pietre, di voci, di riti e il tempo dell’attesa per il giorno della festa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assisi, Calendimaggio infinito. I grandi cortei in Piazza e nella notte la sfida canora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Assisi, il Calendimaggio riaccende la storia tra riti e cortei? Punti chiave Come si scontrano le fazioni tra riti antichi e amore proibito? Chi deciderà il vincitore del Palio dopo la sfida canora? Cosa accadrà... Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio: taverne, cortei storici, Madonna Primavera, il programmaIl Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio...