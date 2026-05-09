Assisi il Calendimaggio riaccende la storia tra riti e cortei

A Assisi, il tradizionale Calendimaggio si è svolto con scontri tra le diverse fazioni che rappresentano riti antichi e storie di amori proibiti. La manifestazione ha visto cortei, spettacoli e una sfida canora tra le squadre in gara. Alla fine, il risultato del Palio sarà deciso dai giudici che valuteranno le esibizioni durante la competizione. La giornata ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente.

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? Punti chiave Come si scontrano le fazioni tra riti antichi e amore proibito?. Chi deciderà il vincitore del Palio dopo la sfida canora?. Cosa accadrà quando i giochi di fuoco daranno inizio alla Tenzone?. Perché i bandi di sfida tra le parti sono così salaci?.? In Breve Parte de Sopra e Parte de Sotto sfilano tra Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara.. La Tenzone con giochi di fuoco inizia sabato 09 maggio alle ore 21:30.. I giudici Celestini, Sacquegna e Longo valuteranno la sfida canora per il Palio.. La manifestazione dura tre giorni per preservare l'autenticità del rito medievale ad Assisi.. A partire dalle ore 15 di questo sabato 09 maggio 2026, il suono della campana delle Laudi ha dato il via ai cortei storici ad Assisi, segnando la fase culminante del Calendimaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assisi, il Calendimaggio riaccende la storia tra riti e cortei ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio: taverne, cortei storici, Madonna Primavera, il programmaIl Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio... Assisi, il giorno della verità. Cortei storici, ’tenzone’ e canto decidono il CalendimaggioIl giorno del giudizio, carico di attesa, di grande impegno per i costumanti delle Parti, per la giuria, per la macchina organizzativa, per il...