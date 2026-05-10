A Assisi si è conclusa la settantunesima edizione del Calendimaggio, con la vittoria della Magnifica Parte de Sotto. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto quest’anno la vittoria di questa contrada, che ha portato a casa il titolo, segnando anche una doppietta rispetto alle edizioni precedenti. La festa, che coinvolge varie contrade della città, ha attirato numerosi visitatori e partecipanti nel centro storico.

Assisi, 11 maggio 2026 – La Magnifica Parte de Sotto ha vinto la settantunesima edizione del Calendimaggio, mettendo a segno una doppietta e ‘accorciando’. Due a uno il punteggio per i ‘rossi’ che si sono imposti nei settori della musica e dello spettacolo, con la Nobilissima Parte de Sopra che ha ottenuto la preferenza per quello storico. La giuria era composta dal regista Ascanio Celestini, dal direttore di coro Maurizio Sacquegna e dal professor Umberto Long o. Il verdetto a notte alta, per meglio dire di prima mattina, qualche minuto dopo le quattro di ieri, annunciata dal Maestro di Campo Bruno Cianetti in una piazza del Comune affollatissima di partaioli, con i loro colori rosso e blu e di tanti che hanno raggiunto Assisi; ampio lo spiegamento di forze dell’ordine e sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, Calendimaggio in festa. La Magnifica Parte de Sotto vince la 71esima edizione

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