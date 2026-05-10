Un’auto ha perso il controllo, ha sbattuto contro un albero e si è ribaltata su un fianco in un fossato. Dall’abitacolo sono usciti il sindaco di Ferrara e l’assessora, entrambi coinvolti nell’incidente. L’assessora è risultata positiva all’alcol test e ha annunciato le sue dimissioni. L’incidente si è verificato in una zona rurale, senza altre persone o veicoli coinvolti.

Un’auto sbanda, sbatte contro un albero e finisce la sua corsa ribaltata su un fianco in un fossato. Dall’abitacolo escono il sindaco di Ferrara, il leghista Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini. Fortunatamente sono entrambi illesi. Una disavventura finità lì? Non proprio. L’esito dell’etilometro su Savini, conducente e proprietaria del mezzo, ha infatti rilevato che l’assessora si era messa al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito (oltre 1,5 grammi per litro). Abbastanza per far scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. E per sollevare un polverone sulla giunta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assessora e sindaco fuori strada con l’auto. Guidava lei, positiva all’alcol test: "Mi dimetto"

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